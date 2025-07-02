عاجل: إنتر ميلان يستقر على بديل تشالهان أوغلو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يستعد إنتر ميلان لمغادرة نجمه هاكان تشالهان أوغلو بعد أن تعقدت الأمور بينه وبين النادي بعد الدخول في صراع مع القائد لاوتارو مارتينيز، وهو ما يجعل استمراره أمرًا صعبًا.

ومن أجل ذلك بدأ النيراتزوري في البحث عن بديل يمكنه سد ثغرة رحيل أوغلو، وبالفعل يبدو أنه قد وجد اللاعب المناسب لذلك.

حيث أفاد موقع توتو ميركاتو ويب عن استعداد الإنتر التعاقد مع أنجيلو ستيلر نجم شتوتغارت مقابل التنازل عن لاعبه الكسندر ستانكوفيتش لصالح النادي الألماني.