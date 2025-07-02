عاجل: كيليني: اهتمام يوفنتوس بأوسيمين أمر مضحك

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد جورجيو كيليني مدير يوفنتوس، أن النادي لا يركز مع الشائعات التي تربطه ببعض اللاعبين.

وظهر كيليني في مقابلة مع شبكة DAZN أثناء تواجده في أمريكا لمتابعة كأس العالم للأندية، وتحدث عن شائعات ارتباط يوفنتوس بفيكتور أوسيمين.

وقال كيليني أن ما يحدث الآن سببه رغبة الصحافة بأن تملأ صفحاتها بالأخبار، ومشيرًا إلى أن يوفنتوس لا يهمه سوى الحاضر فقط، وأضاف أن ما يقرأه ويسمعه عن هذه الصفقة، هو أمر يدعو للضحك.