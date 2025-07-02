اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل: كيليني: اهتمام يوفنتوس بأوسيمين أمر مضحك

0 نشر
0 تبليغ

  • عاجل: كيليني: اهتمام يوفنتوس بأوسيمين أمر مضحك 1/2
  • عاجل: كيليني: اهتمام يوفنتوس بأوسيمين أمر مضحك 2/2

شكرا لاهتمامكم بخبر كيليني: اهتمام يوفنتوس بأوسيمين أمر مضحك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد جورجيو كيليني مدير يوفنتوس، أن النادي لا يركز مع الشائعات التي تربطه ببعض اللاعبين.

وظهر كيليني في مقابلة مع شبكة DAZN أثناء تواجده في أمريكا لمتابعة كأس العالم للأندية، وتحدث عن شائعات ارتباط يوفنتوس بفيكتور أوسيمين.

وقال كيليني أن ما يحدث الآن سببه رغبة الصحافة بأن تملأ صفحاتها بالأخبار، ومشيرًا إلى أن يوفنتوس لا يهمه سوى الحاضر فقط، وأضاف أن ما يقرأه ويسمعه عن هذه الصفقة، هو أمر يدعو للضحك.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا