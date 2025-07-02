عاجل: مفاجأة مونديال الأندية.. غونزالو غارسيا يكشف سر هدفه

شكرا لاهتمامكم بخبر مفاجأة مونديال الأندية.. غونزالو غارسيا يكشف سر هدفه والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف غونزالو غارسيا، مهاجم ريال مدريد، سر الهدف الذي قاد به فريقه للتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وسجل غونزالو غارسيا هدف فوز ريال مدريد على يوفنتوس 1-0 في دور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة.

وأصبح غارسيا اللاعب الوحيد الذي أسهم بشكل مباشر في تسجيل هدف في جميع مباريات فريقه في النسخة الحالية لمونديال الأندية، حيث أحرز 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، ليسهم بهدف في كل مباراة من الأربع.

وقال غونزالو غارسيا في تصريحاته بعد المباراة: “أنا سعيد جداً بالتسجيل، ولكني سعيد أكثر بالفوز وبالعمل الجاد وبالوصول إلى ربع النهائي”.

وأضاف صاحب الـ22 عاماً: “كنا نعلم أنها ستكون مباراة قوية، لكننا أرهقنا الخصم بالتحرك من جانب إلى آخر، وهكذا تمكنا من الفوز بالمباراة”.

وبسؤاله عن سر هدفه ومدى تخصصه في الضربات الرأسية، علَّق قائلاً: “يمكنك أن تقول نعم، ولكن لا يهم سواء كنت تضرب برأسك أو ركبتك أو أي شيء آخر”.

وعن تشبيهه براؤول غونزاليس مهاجم ريال مدريد السابق، رد: “لقد عملت معه لمدة عامين، وقد علّمني الكثير، من المجاملات أن أُقارن به”.

وأنهى غونزالو غارسيا تصريحاته قائلاً: “إنها فرحة تسجيل هدف آخر بهذا القميص وإضافة المزيد من الأهداف مع هذا النادي”.

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