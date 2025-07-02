عاجل: موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 والان مع التفاصيل



التحق ريال مدريد بركب المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 بعد فوزه على يوفنتوس.

وفاز ريال مدريد على يوفنتوس بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في أمريكا.

وسجل غونزالو غارسيا هدف المباراة الوحيد لريال مدريد في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في كأس العالم للأندية 2025



وسيواجه ريال مدريد في ربع نهائي مونديال الأندية الفائز من مواجهة أخرى تقام فجر الأربعاء، بين بروسيا دورتموند الألماني ومونتيري المكسيكي.

وستكون مباراة ريال مدريد في الدور ربع النهائي يوم السبت المقبل الموافق 5 يوليو/تموز.

وتقام المباراة على ملعب “ميتلايف” في نيويورك بتمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

يذكر أن ريال مدريد كان تصدر المجموعة السابعة التي ضمت إلى جانبه الهلال السعودي وسالزبورغ النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

بينما حل يوفنتوس ثانياً في المجموعة الثامنة التي ضمت مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي والعين الإماراتي.

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