عاجل: تعليق فران غارسيا على تألق غونزالو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق فران غارسيا على تألق زميله غونزالو غارسيا الذي سجل هدف الفوز ضد يوفنتوس (1-0)، بالمباراة التي جمعت الفريقين مساء امس الثلاثاء في دور الـ 16 من بطولة مونديال الاندية.

غارسيا قال: “بعد أن مررت بمثل هذه التجربة ، وهو موقف مشابه لموقفه ، اطلب منه عندما نكون في الفندق أن يستعد “.

اضاف: “قد يبدو من الغريب قول ذلك له، لكنني أود أن اقول أنه يستحق ذلك وأهنئه ، في النهاية جميع اللاعبين الشباب هنا مهمون”.