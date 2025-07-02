عاجل: ليلة عودة مبابي.. ريال مدريد يواصل رحلته نحو لقب المونديال

شكرا لاهتمامكم بخبر ليلة عودة مبابي.. ريال مدريد يواصل رحلته نحو لقب المونديال والان مع التفاصيل



واصل ريال مدريد رحلته نحو التتويج بلقب كأس العالم للأندية بعد تجاوز عقبة يوفنتوس.

والتقى ريال مدريد بنظيره يوفنتوس ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025، مساء الثلاثاء.

نتيجة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية



وفاز ريال مدريد على يوفنتوس بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “هارد روك” في مدينة ميامي الأمريكية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل غونزالو غارسيا هدف الفوز لريال مدريد بعد 9 دقائق فقط من انطلاق الشوط الثاني.

وأحرز غونزالو غارسيا هدفه من ضربة رأسية بعد عرضية أرسلها الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد.

وظل فريق المدرب تشابي ألونسو محافظاً على تقدمه حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية.

عودة كيليان مبابي في مباراة ريال مدريد ويوفنتوس



وشهدت المباراة عودة النجم الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد للمشاركة بعد تعافيه من الالتهاب المعوي الذي أبعده عن اللعب في دور المجموعات.

وبدأ كيليان مبابي المباراة من مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك في الدقيقة الـ68 من عمر اللقاء بدلاً من غونزالو غارسيا.

ريال مدريد يبلغ ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025



وتأهل ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2025، ليواصل مشواره نحو التتويج باللقب الذي يستهدف الحصول عليه بعد موسم مخيب للآمال خسر فيه كل الألقاب الكبرى.

وينتظر الميرينغي في ربع النهائي مواجهة الفريق الفائز من مباراة بروسيا دورتموند ومونتيري في دور الـ16، والتي تقام فجر الأربعاء في الساعة الخامسة بتوقيت أبوظبي.

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