أخبار اليمن : استهداف مطار "اللد" و3 أهداف حساسة

استهداف مطار "اللد" و3 أهداف حساسةأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ أربع عمليات عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ "اللُّدِ" وأهدافًا حساسة في مناطق يافا وعسقلان وأم الرشراش في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أن القوة الصاروخية نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ "يافا" المحتلةِ بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتيٍّ نوع فلسطين"2"، مؤكدة أن العملية حققت هدفَهُا بنجاحٍ وتسببَت في هروبِ الملايينِ من قُطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ.

وأشارت إلى أن سلاح الجوِّ المُسيَّرِ في القوّاتِ المُسلَّحةِ اليمنيَّةِ نفذ ثلاث عمليّات عسكريَّة استهدفتْ ثلاثةَ أهدافٍ حساسةً تابعةً للعدوِّ الإسرائيليِّ في مناطقَ "يافا وعسقلانَ وأمِّ الرَّشراشِ" في فلسطينَ المُحتلَّةِ بثلاثِ طائراتٍ مسيرة.

وأكد البيان أن العمليات تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورداً على جريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة.

وجددّت القوات المسلحةَ اليمنيةَ، التأكيد على أنها تُواصلُ عملياتِها الإسناديةَ، رفضًا لجرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ بحقِّ الأشقاء في غزة، وأنَّ الأمةَ لن تتركَ واجباتِها تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ.