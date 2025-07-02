أخبار اليمن : تعميم مهم من مرور صنعاء لهؤلاء

تعميم مهم من مرور صنعاء لهؤلاءأصدر مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل محمد البراشي، اليوم، تعميماً هاماً إلى فروع شرطة المرور في أمانة العاصمة صنعاء وجميع المحافظات الحرة، بخصوص منع الكشافات الغازية للسيارات كونها تشكل خطراً على السلامة العامة.

ووجه اللواء الدكتور البراشي فروع شرطة المرور بنشر التوعية لمنع استخدام الكشافات الغازية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أصحاب المحلات الذين يقومون ببيع هذه الإنارات والإضاءات الغير مطابقة لمواصفات السلامة المرورية.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء البلاغات المتكررة، ونتائج التحليل الإحصائي لحوادث السير ومسبباتها، التي بينت تزايد في نسبة الحوادث خلال الليل نتيجة استخدام هذه الكشافات الغازية التي تسبب تأثير في مستوى رؤية السائقين في الاتجاه المقابل لها خاصة في الخطوط الطويلة، مما يؤدي لوقوع حوادث مرورية خطيرة تعرض حياة مستخدمي الطريف للخطر وينتج عنها خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وتهيب شرطة المرور بجميع السائقين بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الخصوص والمبادرة طوعياً بإزالة هذه الأنوار والإضاءات من على سياراتهم ودراجاتهم النارية بما يسهم في تعزيز السلامة والحفاظ على سلامة وممتلكات مستخدمي الطريق، علماً بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.