عاجل: تياغو سيلفا يكشف دور اليغري في فوز فلومينينسي على الانتر

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف المدافع المخضرم تياغو سيلفا لاعب نادي فلومينينسي البرازيلي انه اتصل بالمدرب الايطالي ماسيميليانو اليغري المدير الفني لاي سي ميلان ليستفسر منه عن انتر ميلان الذي واجهه امس في ثمن نهائي كاس العالم للأندية بالولايات المتحدة الامريكية .

سيلفا قاد فلومينينسي للفوز على الانتر بهدفين نظيفين و التأهل للدور الربع نهائي من كاس العالم للأندية رغم انه لم يكن مرشحا لهذا الفوز .

المدافع البرازيلي المخضرم قال في تصريحات عقب المباراة انه اتصل بالمدرب اليغري صديقه منذ ان دربه في الميلان ليسأله عن الانتر فأشاد بالفريق و يبدو ان سيلفا حصل من اليغري على معلومات و معطيات تكتيكية استعان بها فلومينينسي للفوز على الانتر .