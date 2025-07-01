عاجل: 7.7 مليون وظيفة شاغرة في أمريكا.. الشركات تترقب مصير التعريفات

شكرا لاهتمامكم بخبر 7.7 مليون وظيفة شاغرة في أمريكا.. الشركات تترقب مصير التعريفات والان مع التفاصيل



زادت فرص العمل في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع في مايو/أيار، لكن انخفاضاً في التوظيف أدى لزيادة المؤشرات على أن سوق العمل تحولت إلى حالة من التباطؤ.

وذلك وسط الضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات، مع اقتراب فترة تعليق لرسوم مضادة أعلى مدتها 90 يوماً من نهايتها.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية في مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، أو ما يعرف بتقرير (جولتس)، اليوم الثلاثاء إن فرص العمل المتاحة، وهي مقياس للطلب على العمالة، ارتفعت 374 ألف وظيفة إلى 7.769 مليون وظيفة بحلول اليوم الأخير من مايو/أيار.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تسجيل 7.30 مليون وظيفة شاغرة. وانخفض التوظيف بمقدار 112 ألف وظيفة إلى 5.503 مليون في مايو/أيار. وانخفضت حالات التسريح بمقدار 188 ألف إلى 1.601 مليون حالة.

ويقول خبراء اقتصاد إن عدم وضوح ما سيحدث بعد التاسع من يوليو/تموز، وهو تاريخ انتهاء مهلة التسعين يوما التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض الرسوم الجمركية المضادة، جعل الشركات غير قادرة على وضع خطط طويلة الأجل. ومن المقرر أن ينتهي الخفض المؤقت للرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، والذي يستمر 90 يوما، في منتصف أغسطس آب.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الإثنين إن الشركاء التجاريين قد يواجهون رسوما جمركية أعلى بشكل حاد يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، مضيفاً أن أي قرار بتمديد المفاوضات سيكون بيد ترامب، الذي ألمح إلى أن اليابان قد يتم إخطارها قريبا برسوم جمركية أعلى على الواردات.

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