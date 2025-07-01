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عاجل: جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2025 في 3 محافظات

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شكرا لاهتمامكم بخبر جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2025 في 3 محافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت مديريات التربية والتعليم في بعض المحافظات، جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2025.

المحافظات شملت سوهاج، المنوفية، والدقهلية، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني فيها يوم الأحد الموافق 3 أغسطس المقبل.

 جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بسوهاج 2025

ونستعرض جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية بسوهاج 2025 على النحو التالي:

  • الأحد 3 أغسطس 2025: امتحان اللغة العربية من 9:00 حتى 11:30 صباحًا، إلى جانب امتحان التربية الرياضية من 12:00 حتى 1:00 ظهرًا.
  • الأثنين 4 أغسطس 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 9:00 حتى 11:00 صباحًا، إلى جانب امتحان الهندسة من الساعة 11:30 حتى 1:30 ظهرًا.
  • الثلاثاء 5 أغسطس 2025: امتحان العلوم من الساعة 9:00 حتى 11:00 صباحًا، إلى جانب امتحان التربية الفنية من الساعة 11:30 حتى 1:30 ظهرًا.
  • الأربعاء 6 أغسطس 2025: امتحان الجبر والإحصاء من 9:00 حتى 11:00 صباحًا، إلى جانب امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11:30 حتى 1:30 ظهرًا.
  • الخميس 7 أغسطس 2025: امتحان اللغة الأجنبية من 9:00 حتى 11:00 صباحًا، إلى جانب امتحان التربية الدينية من 11:30 حتى 1:00 ظهرًا.
 جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بسوهاج 2025

 جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية بالدقهلية 2025

كما نستعرض جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية بالدقهلية 2025 على النحو التالي: 

  • الأحد 3 أغسطس 2025: امتحان اللغة العربية من الساعة 9:00 حتى 11:30 صباحًا، إلى جانب امتحان التربية الدينية من الساعة 11:45 حتى 1:15 ظهرًا.
  • الإثنين 4 أغسطس 2025: امتحان الجبر والإحصاء من الساعة 9:00 حتى 11:00 صباحًا، إلى جانب امتحان التربية الفنية من الساعة 11:15 حتى 1:15 صباحًا.
  • الثلاثاء 5 أغسطس 2025: امتحان العلوم من الساعة 9:00 حتى 11:00 صباحًا، إلى جانب امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11:15 حتى 12:15 صباحًا.
  • الأربعاء 6 أغسطس 2025: امتحان الهندسة من الساعة 9:00 حتى 11:00 صباحًا، إلى جانب امتحان اللغة الأجنبية من الساعة 11:15 حتى 1:15 ظهرًا.
  • الخميس 7 أغسطس 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 9:00 حتى 11:00 صباحًا.
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 جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية بالدقهلية 2025

 جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025

ويُمكن الاطلاع على جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025 عبر الصورة التالية:

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 جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025
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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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