عاجل: جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2025 في 3 محافظات

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت مديريات التربية والتعليم في بعض المحافظات، جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2025.

المحافظات شملت سوهاج، المنوفية، والدقهلية، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني فيها يوم الأحد الموافق 3 أغسطس المقبل.

جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بسوهاج 2025

ونستعرض جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية بسوهاج 2025 على النحو التالي:

الأحد 3 أغسطس 2025: امتحان اللغة العربية من 9:00 حتى 11:30 صباحًا، إلى جانب امتحان التربية الرياضية من 12:00 حتى 1:00 ظهرًا.

الأثنين 4 أغسطس 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 9:00 حتى 11:00 صباحًا، إلى جانب امتحان الهندسة من الساعة 11:30 حتى 1:30 ظهرًا.

الثلاثاء 5 أغسطس 2025: امتحان العلوم من الساعة 9:00 حتى 11:00 صباحًا، إلى جانب امتحان التربية الفنية من الساعة 11:30 حتى 1:30 ظهرًا.

الأربعاء 6 أغسطس 2025: امتحان الجبر والإحصاء من 9:00 حتى 11:00 صباحًا، إلى جانب امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11:30 حتى 1:30 ظهرًا.

الخميس 7 أغسطس 2025: امتحان اللغة الأجنبية من 9:00 حتى 11:00 صباحًا، إلى جانب امتحان التربية الدينية من 11:30 حتى 1:00 ظهرًا.

جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بسوهاج 2025

جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية بالدقهلية 2025

كما نستعرض جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية بالدقهلية 2025 على النحو التالي:

الأحد 3 أغسطس 2025: امتحان اللغة العربية من الساعة 9:00 حتى 11:30 صباحًا، إلى جانب امتحان التربية الدينية من الساعة 11:45 حتى 1:15 ظهرًا.

الإثنين 4 أغسطس 2025: امتحان الجبر والإحصاء من الساعة 9:00 حتى 11:00 صباحًا، إلى جانب امتحان التربية الفنية من الساعة 11:15 حتى 1:15 صباحًا.

الثلاثاء 5 أغسطس 2025: امتحان العلوم من الساعة 9:00 حتى 11:00 صباحًا، إلى جانب امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11:15 حتى 12:15 صباحًا.

الأربعاء 6 أغسطس 2025: امتحان الهندسة من الساعة 9:00 حتى 11:00 صباحًا، إلى جانب امتحان اللغة الأجنبية من الساعة 11:15 حتى 1:15 ظهرًا.

الخميس 7 أغسطس 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 9:00 حتى 11:00 صباحًا.

جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية بالدقهلية 2025

جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025

ويُمكن الاطلاع على جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025 عبر الصورة التالية: