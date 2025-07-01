عاجل: القبض على شخص لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي في جدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات تعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.