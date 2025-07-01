عاجل: أولوية مانشستر سيتي حاليا – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- عاد مانشستر سيتي للتركيز على السوق الصيفي بعد انتهاء مشاركته في بطولة مونديال الاندية التي تم توديعها من دور الـ 16 على يد الهلال السعودي .

الصحفي جاك غوغان كشف عن أهم أولويات مانشستر سيتي بالوقت الحالي قبل دراسة الصفقات الجديدة الممكنة لتعزيز صفوف الفريق السماوي للعودة للمنافسة على الالقاب في الموسم المقبل.

الصحفي قال أن السيتي يعطي الاولوية في هذا الوقت لتجديد عقود روبن دياز وريكو لويس ، ومن المقرر بدء المفاوضات مع ممثليهما قريبا.