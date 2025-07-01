عاجل: تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 اليوم، في حضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وقال بدوي، في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية اليوم، إنه من المقرر بدء الجدول الزمني للعملية الانتخابية لمجلس الشيوخ وبدء تلقي طلبات الترشح يوم السبت الموافق 5 يوليو، ويستمر حتى الخميس 10 من الشهر ذاته من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساء.

وأضاف أن إعلان القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية الانتخابية سيكون اعتبارًا من يوم الجمعة 18 يوليو، على أن يكون آخر موعد للتنازل عن الترشح هو يوم الأحد 20 يوليو.

وأوضح أن فترة الصمت الدعائي ستبدأ من يوم الخميس 31 يوليو وتُجرى الانتخابات خارج الجمهورية يومي الجمعة والسبت، الموافقين 1 و2 أغسطس المقبل.

تُجرى الانتخابات داخل الجمهورية يومي الاثنين والثلاثاء، الموافقين 4 و5 أغسطس وسيتم إعلان نتيجة الانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي “الأخبار” و”الجمهورية” يوم الثلاثاء 12 أغسطس، وبعد إعلان نتيجة جولة الإعادة، تُنشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس 4 سبتمبر 2025.

الطعن على قرار الهيئة

وفيما يخص الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة قال رئيس الهيئة إنه سيكون خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان، في موعد أقصاه الخميس 14 أغسطس المقبل.

واستكمل: تفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يُقدم لها من طعون خلال مدة 10 أيام، اعتبارًا من الجمعة 15 أغسطس المقبل، والتي تستمر حتى الأحد 24 أغسطس، وهو اليوم الذي تبدأ فيه فترة الصمت الدعائي لجولة الإعادة.

أما جولة الإعادة في الانتخابات (إن وُجدت) تجرى خارج الجمهورية يومي الاثنين والثلاثاء، الموافقين 25 و26 أغسطس المقبل، أما جولة الإعادة في الانتخابات (إن وُجدت) تجرى داخل الجمهورية يومي الأربعاء والخميس، الموافقين 27 و28 أغسطس 2025.

العملية الانتخابية

ومن المقرر أن تدار العملية الانتخابية بأقصى درجات الشفافية والانضباط، بما يضمن التعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين، وأن التقرير النهائي المُعد من مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، والذي تناول بالتفصيل الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان جاهزية اللجان والمقار الانتخابية، وتوفير كل السبل لتيسير العملية على المواطنين والمرشحين على حد سواء.