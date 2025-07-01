عاجل: الدولار ينتعش بعد بيانات قوية لسوق العمل الأمريكي.. خفض الفائدة مؤجل مؤقتاً

شكرا لاهتمامكم بخبر الدولار ينتعش بعد بيانات قوية لسوق العمل الأمريكي.. خفض الفائدة مؤجل مؤقتاً والان مع التفاصيل



حقق الدولار اليوم الثلاثاء مكاسب أمام عملات رئيسية من بينها الين والفرنك السويسري بعد أن أظهرت بيانات زيادة أكبر من المتوقع في الطلب بسوق العمل الأمريكي.

أمر يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيتأنى في خفض أسعار الفائدة.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول خلال مؤتمر للبنوك المركزية في البرتغال على أن البنك المركزي يعتزم انتظار المزيد من البيانات قبل البدء في خفض الفائدة، لكنه لم يستبعد خفضا في يوليو/تموز.

وقلص الدولار خسائره مقابل الين والفرنك بعد أن أظهرت بيانات من وزارة العمل زيادة فرص العمل المتاحة بمقدار 374 ألف وظيفة لتصل إلى 7.769 مليون وظيفة في مايو أيار.

وتراجع الدولار 0.33 بالمئة ليصل إلى 143.53 ين، وانخفض 0.09% مقابل الفرنك السويسري ليصل إلى 0.7925، معوضاً بعض الخسائر بعد أن انخفض 0.46% و0.28% أمام العملتين على الترتيب قبل صدور البيانات.

وانخفض اليورو 0.06% ليصل إلى 1.178150 دولار في أحدث التعاملات، بعد أن ارتفع 0.05% في وقت سابق من الجلسة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى من بينها الين واليورو، 0.09 بالمئة إلى مستوى 96.84 بعد أن انخفض 0.05% إلى 96.71.

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