عاجل: «جريمة تستوجب العقوبة».. هجوم ريال مدريد على الحكام في قفص الاتهام

شكرا لاهتمامكم بخبر «جريمة تستوجب العقوبة».. هجوم ريال مدريد على الحكام في قفص الاتهام والان مع التفاصيل



وضع هجوم ريال مدريد على الحكام النادي الملكي في قفص الاتهام بقرار من المحكمة المركزية في مدريد.

وقبلت المحكمة المركزية في مدريد شكوى رابطة الدوري الإسباني “الليغا” من ريال مدريد بسبب مقاطع الفيديو التي يبثها عبر قناته التلفزيونية ضد الحكام.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن المحكمة أمرت الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإعادة فتح إجراءاته التأديبية في تلك القضية إلى نقطة انطلاق التحقيق.

وأضافت أن المحكمة اعتبرت أن الليغا تملك مصلحة مشروعة في الطعن بصفتها طرفاً في الإجراءات التأديبية الاتحادية، وكونها جهة تمثل مصالح اقتصادية واجتماعية جماعية.

وأشارت إلى أن المحكمة اعتبرت أن سلوك نادي ريال مدريد قد يشكل “جريمة تستوجب العقوبة”، بموجب عدة مواد في اللائحة التأديبية للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لأن المقاطع التي تم بثها تتجاوز مجرد النقد الرياضي، وقد تؤثر على نزاهة المنافسة وكرامة طاقم التحكيم.

وأوضحت أن المحكمة رفضت الادعاء بأن هذا السلوك محمي بحرية التعبير والإعلام، مشددة على أن هذا الحق يُقيّد بوجوب احترام قواعد اللعبة ومنع المضايقة أو التنمر على الحكام.

يذكر أن ريال مدريد اعتاد في الفترة الماضية من خلال قناته التلفزيونية على الهجوم على الحكام التي تدير مبارياته في الدوري الإسباني، وهو ما أثار حوله العديد من الانتقادات، كما أعرب إشبيلية عن رفضه لهذا السلوك في بيان رسمي وقدم شكاوى ضده.

وتُوج برشلونة بطلاً للثلاثية المحلية في الموسم الماضي 2024-2025 (الدوري والكأس والسوبر)، وجميعهم على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد.

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