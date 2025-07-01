عاجل: فالفيردي يقترب من رقم تاريخي في عدد المباريات مع ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: فيدريكو فالفيردي، نجم خط وسط ريال مدريد، يواصل كتابة التاريخ مع النادي الملكي، حيث يستعد ليصبح أول لاعب يخوض 63 مباراة رسمية في موسم واحد مع نادٍ من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى منذ أكثر من عقد.

ويقترب فالفيردي من معادلة أرقام تاريخية سجلها لاعبو تشيلسي في موسم 2012/2013، حين خاض كل من أوسكار وفيرناندو توريس 64 مباراة، بينما لعب بيتر تشيك وخوان ماتا 63 مباراة.