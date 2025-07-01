عاجل: تطورات جديدة في حالة جميلة عزيز الصحية

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة جميلة عزيز، تطورات حالتها الصحية، بعد خضوعها لعملية جراحية في شبكية العين، مؤكدة أنها لا تزال تعاني من شدة الألم.

تطورات الحالة الصحية لـ جميلة عزيز

وقالت جميلة عزيز لـ “تليجراف مصر”: إنها لا ترى أي تحسن في حالتها الصحية”، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بأن يمنحها الله الصحة والعافية ويخفف عنها آلامها”.

وعبرت عزيز، عن شعورها بالرضا، لأن الله يختبر من يحبهم، قائلة إنها تشكر الله على نعمه وتدعوه بأن يمدها بالقوة ويعينها في المرحلة التي تعيشها الآن.

ما هو مرض جميلة عزيز؟

وأعلنت جميلة عزيز مؤخرًا، تعرضها لوعكة صحية شديدة وخضوعها لعملية جراحية دقيقة، وذلك بعد إصابتها بقطع في شبكية العين اليسرى.

ونشرت جميلة عزيز، تقريرًا طبيًا من أحد المستشفيات عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك”، يشير إلى وجود قطـع بشبكية العين اليسرى.

آخر أعمال جميلة عزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جميلة عزيز، كان مسلسل “أفراح إبليس” الموسم الثاني الذي عُرض للمرة الأولى في عام 2019.

وضم مسلسل “أفراح إبليس 2” عددًا من الفنانين البارزين منهم جمال سليمان، وصابرين، وياسر فرج، وإيناس عز الدين، وهنادي مهنا، وجميلة عزيز، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومنى عبد الغني، ومحمود الجندي، والمسلسل من تأليف مجدي صابر، ومن إخراج أحمد خالد أمين.

أحداث مسلسل أفراح إبليس 2

وتدور أحداث مسلسل “أفراح إبليس 2” حول همام، رجل أعمال من الصعيد، وزوجته جمالات التي تقرر استقدام خادمة بغرض العطف عليها، لكن سرعان ما يقع الزوج في حب هذه الخادمة وفي الوقت نفسه، يسعى للتواصل مع شخصيات مؤثرة بهدف السيطرة على تجارة الحديد.