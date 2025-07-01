عاجل: نجم دورتموند: راموس ضمن الأفضل في التاريخ

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أغدق كريم أديمي مهاجم بوروسيا دورتموند بالمديح على سيرجيو راموس مدافع مونتيري، وذلك قبل اللقاء الذي سيجمع بينهما غدًا.

ومن المقرر أن يتواجه الفريقان الألماني والمكسيكي في الدور ثمن النهائي من كأس العالم للأندية.

وقال أديمي في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: “أعتقد أنه أحد أفضل قلوب الدفاع على الإطلاق، لقد تقدم في السن قليلًا، لكنه ما زال يعرف كيف يلعب”.

وأضاف أيضًا: “يتمتع راموس بعقلية وقيادة لا تصدق، لقد كنت معجبًا به منذ أن كنت طفلًا”.