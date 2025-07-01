عاجل: عبر «أديداس».. ميسي يوجه رسالة إلى لامين يامال (فيديو)

شكرا لاهتمامكم بخبر عبر «أديداس».. ميسي يوجه رسالة إلى لامين يامال (فيديو) والان مع التفاصيل



وجَّه الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، رسالة إلى لامين يامال نجم برشلونة الشاب.

وكان ليونيل ميسي بطل أحدث إعلان لشركة الأحذية الرياضية “أديداس”، والذي نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر ميسي في الفيديو وهو يرسل رسالة إلى لامين يامال في ظرف ورقي مكتوب بخط اليد.

وجاء في رسالة ميسي للامين: “اللوم على الأحذية”، وهو شعار الحملة الإعلانية.

وفي بداية الإعلان، ظهر ميسي وكأنه في مؤتمر صحفي للرد على أسئلة المراسلين، ليجيب على أسئلتهم بنفس الإجابة، وهي أن الفضل يعود إلى حذاءه “F50”.

يذكر أن ميسي ودع فريقه إنتر ميامي قبل أيام بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حالياً في أمريكا بعد الخسارة برباعية نظيفة أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16.

فيما ينتظر لامين يامال خلال الوقت الحالي الحصول على القميص الذي يحمل الرقم 10 في برشلونة، وهو القميص الذي صنع به ميسي إرثاً تاريخياً مع البلوغرانا.

اتفرج فيديو إعلان ميسي ورسالته للامين يامال





aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg

جزيرة ام اند امز

FR