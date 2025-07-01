عاجل: من أصول مغربية.. اكتشاف «يورو الناشئين» يدخل التاريخ مع تولوز

شكرا لاهتمامكم بخبر من أصول مغربية.. اكتشاف «يورو الناشئين» يدخل التاريخ مع تولوز والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - ارتفعت أسهم إلياس عزيزي، الموهبة المنحدرة من أصول مغربية، بعد تألقه اللافت مع منتخب فرنسا للناشئين في بطولة أمم أوروبا تحت 17 عاماً.

وولد اللاعب صاحب الـ17 عاماً في فرنسا من أبوين مغربيين، وهو بالتالي بات مؤهلاً من الناحية القانونية لتمثيل “الديكة” و”أسود الأطلس” على الصعيد الدولي.

وعبر التقرير التالي، ترصد “العين الرياضية” 4 معلومات ينبغي معرفتها عن الجناح الواعد.

التألق مع فرق الفئات السنية



بدأ إلياس عزيزي مسيرته الكروية عام 2014 من بوابة نادي فوبوزارد الهاوي، قبل أن ينضم لمدرسة شبان تولوز عام 2019.

وتألق عزيزي مع مختلف فرق الفئات السنية، مما فتح أمامه أبواب اللعب مع مختلف منتخبات فرنسا للشباب.

التصعيد للفريق الأول



خطف إلياس عزيزي الأضواء في الموسم الفارط مع فريقي الشباب والرديف، حيث أسهم في 5 أهداف ما بين صناعة وتسجيل من إجمالي 22 مباراة شارك فيها.

وتم تصعيد عزيزي للفريق الأول نهاية الموسم الماضي، وهو ما سمح له بالتواجد على دكة البدلاء خلال المواجهة أمام رين ضمن الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

هدف مارادوني في يورو الناشئين



تألق إلياس عزيزي مع منتخب فرنسا خلال بطولة أمم أوروبا للناشئين الأخيرة التي احتضنتها مؤخراً ألمانيا.

وسجل عزيزي هدفاً “مارادونياً” خلال مواجهة الجولة الأولى من دور المجموعات أمام ألمانيا.

هدية قيمة



دخل إلياس عزيزي التاريخ كأول لاعب من مواليد عام 2008 يمضي معه نادي تولوز عقداً احترافياً.

وتأتي هذه الخطوة من قبل نادي الجنوب الفرنسي تمهيدا للتعويل على عزيزي خلال منافسات الموسم الجديد 2025-2026.

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