عاجل: الجماهير تحسمها: هذه أفضل مباراة لبرشلونة في موسم 2024/25

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- اختارت جماهير برشلونة عبر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني على منصة إنستغرام، مباراة الفوز المثير بنتيجة 5-4 على بنفيكا في لشبونة كأفضل مباراة خاضها الفريق خلال موسم 2024/25.

وشهد التصويت تفاعلًا كبيرًا من الجماهير، حيث شارك فيه أكثر من 140,000 مشجع في المرحلة النهائية، ليحسموا الجدل حول أكثر مباراة أثارت الحماس وخلفت ذكرى لا تُنسى في موسم شهد العديد من الانجازات.

الفوز على بنفيكا كان قد لاقى إشادة واسعة بسبب الروح القتالية والأداء الهجومي الذي أظهره الفريق خارج الديار.