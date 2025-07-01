عاجل: القائد الصامت في مشروع تشابي الجديد مع ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في تحول مثير لمسيرة الفرنسي أوريليان تشواميني داخل ريال مدريد، بات اللاعب صاحب الـ25 عامًا أحد الركائز الأساسية في مشروع المدرب تشابي ألونسو، بعدما مر بفترة شكوك كادت تهدد مستقبله في النادي.

بحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن تشواميني “أصبح امتدادًا للمدرب على أرض الملعب”، بعد أن تغلّب بعقليته القوية وثقته بنفسه على التحديات التي واجهته في التأقلم مع نظام ريال مدريد.

واليوم، بات لاعب الوسط هو من يُنظّم الفريق ويمنحه التوازن المطلوب، بل يُلهم زملاءه بثقة قائد حقيقي.

تشابي ألونسو، الذي جاء بفكرة واضحة ورؤية تكتيكية أنيقة، وجد في تشواميني تجسيدًا حيًا لفلسفته، وصرّح عنه:

“إنه ركيزة أساسية في الفريق بفضل وزنه ومكانته. يتخذ دائمًا قرارات صغيرة تساهم في مصلحة المجموعة، وهو حريص على التطور.”

تشواميني لا يقتصر دوره على مركز الارتكاز فقط، بل أظهر مرونة لافتة في شغل مركز قلب الدفاع الثالث ضمن خطة دفاعية ثلاثية، كما حدث في التحضير لمباراة سالزبورغ.

دوره الحيوي يتمثل في إيصال تعليمات المدرب داخل الملعب واتخاذ قرارات تكتيكية سريعة، وهو ما يجعله أحد أكثر اللاعبين شمولية في الفريق.

مرونة تشواميني وتعدد استخداماته تجعله نعمة تكتيكية لـ تشابي، كما أن شخصيته الهادئة وثقته المتزايدة تعكسان تحولًا كبيرًا نحو النضج والقيادة