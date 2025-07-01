عاجل: كيبا يكشف سبب انضمامه إلى أرسنال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الحارس كيبا أريزابالاجا عن الأسباب التي دفعته لاختيار الانضمام إلى نادي أرسنال، مؤكدًا أن حديثه مع المدرب ميكيل أرتيتا ومدرب الحراس إيناكي كانا لعب دورًا حاسمًا في اتخاذ قراره.

وقال كيبا :”تحدثتُ مع أرتيتا وإيناكي كانا مرتين الأسبوع الماضي. أظهرا لي طموحاتهما، ومدى رغبتهما في التطور والنمو، ولهذا السبب أنا هنا. أسعى جاهدًا للمساعدة، والضغط، وتحقيق المزيد من الانتصارات.”

وأضاف كيبا أنه تواصل أيضًا مع بعض لاعبي الفريق، وعلى رأسهم الألماني كاي هافرتز ومارتن أوديغارد، موضحًا:

“تحدثتُ مع كاي، وكان مع مارتن، لذا تبادلنا أطراف الحديث. بدأوا بالفعل يشرحون كيفية سير الأمور، وكيف أن الأجواء رائعة الآن في غرفة الملابس. أتطلع للانضمام إليهم.”