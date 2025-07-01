عاجل: “رحلة قصيرة داخل بيتي انتهت ببطولة”.. أيمن عبد العزيز يودع الزمالك

عدن - ياسمين عبد العظيم - علّق أيمن عبد العزيز، المدرب العام السابق لفريق الزمالك، على رحيله عن الجهاز الفني للفريق الأول، بعد توجيه الشكر لكامل الطاقم بقيادة أيمن الرمادي عقب نهاية الموسم.

وكتب عبد العزيز، عبر حسابه على منصة “إكس”، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ.. رحلة قصيرة من مشوار كبير داخل بيتي الزمالك انتهت بـ كأس مصر بعد موسم صعب.. الحمد لله على بطولة جديدة تُضاف لسجلي كمدرب عام بعد الكونفدرالية، شكرًا لكل من دعمني، ودائمًا في خدمة الكيان وجماهيره العظيمة”.

يانيك فيريرا مديرًا فنيًا جديدًا للزمالك

في السياق ذاته، أنهى مسؤولو نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، ليتولى قيادة الفريق الأول خلفًا لأيمن الرمادي.

وتم الاتفاق بين الطرفين على كافة التفاصيل، بما في ذلك استعانة فيريرا بطاقم مساعد أجنبي، ليقود مشروع الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن المدرب خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد تحديد موعد وصوله إلى القاهرة رفقة جهازه المعاون.

في خطوة غير متوقعة، كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ”تليجراف مصر” تفاصيل مالية صادمة بشأن التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق، البلجيكي يانيك فيريرا، حيث جاء راتبه الشهري أقل من العديد من المدربين المحليين في الدوري المصري.

40 ألف دولار شهريًا فقط

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك أتمت الاتفاق مع فيريرا على راتب شهري يبلغ 40 ألف دولار فقط، وهو رقم يعتبر متواضعًا مقارنة بما يحصل عليه بعض المدربين المحليين، وهو ما يُعد مفاجأة كبيرة في ظل الأجور المرتفعة التي اعتادت الأندية المصرية تقديمها للمدربين الأجانب.

نجاح جون إدوار في أول اختبار

وأشار المصدر إلى أن التفاوض الناجح مع فيريرا يُحسب للمدير الرياضي جون إدوار، والذي تمكن من إتمام الاتفاق بسرعة وكفاءة، ليُسجل بذلك أول نجاح رسمي له منذ توليه المهمة داخل القلعة البيضاء.

شرط جزائي خفيف

وتابع المصدر أن العقد المبرم بين الزمالك وفيريرا يتضمن شرطًا جزائيًا قيمته 3 أشهر فقط من الراتب المتفق عليه، ما يمنح النادي مرونة كبيرة في التعامل مع مستقبل المدرب حال حدوث أي إخفاق فني.