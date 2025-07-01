عاجل: تجديد أزقة ثلاث مدن صينية وتحويلها لمساحات اجتماعية نابضة (فيديو)

شكرا لاهتمامكم بخبر تجديد أزقة ثلاث مدن صينية وتحويلها لمساحات اجتماعية نابضة (فيديو) والان مع التفاصيل



مبادرات لتجديد أزقة سكنية في ثلاث مدن صينية وتحويلها إلى مساحات اجتماعية تعزز التواصل المجتمعي وتحسّن جودة الحياة في الأحياء السكنية.

أطلقت عدة مناطق في الصين مشروعًا لتجديد الأزقة القديمة والمُهملة، وتحويلها إلى فضاءات اجتماعية تفاعلية تجمع الجيران والزوار، في خطوة تهدف إلى استعادة الروح المجتمعية وتحسين مستوى الحياة اليومية داخل الأحياء.

تفاصيل تجديد أزقة ثلاث مدن صينية

في أحد الأمثلة الواقعية، شهد زقاق قديم هُجر بعد مغادرة ثماني عائلات تحوّلًا جذريًا بعد سنوات من الإهمال، إذ بادرت الجهات المعنية بإعادة تصميمه ليصبح ساحة اجتماعية متكاملة، تتيح للسكان تنظيم لقاءات وأنشطة داخل الفضاء السكني ذاته.

تضمنت عملية التجديد تجهيز الفناء الداخلي للممر، وتزويده بمقاعد ومظلات وأماكن مخصصة للجلوس والتواصل. تحوّل هذا الزقاق من منطقة متدهورة إلى مساحة نابضة تسهم في خلق بيئة تفاعلية تنشر الارتياح بين سكان الحي.

وقد أبدى السكان امتنانهم لما تحقق، مشيدين بدور الموظفين المحليين في تقديم نموذج عملي لكيفية تحويل الأماكن العامة إلى مساحات تخدم التفاعل الاجتماعي وتلبي احتياجات السكان.

التوجه نحو تطوير بيئة الأحياء في المدن الصينية





تعكس هذه المبادرات اتجاها واضحًا لدى بعض المدن الصينية نحو إعادة تأهيل البنية التحتية للأحياء السكنية، من خلال تصميمات تتجاوز الوظيفة التقليدية للأزقة، لتكون نقاط تواصل ومشاركة فعالة بين السكان.

يسهم هذا التوجه في تعزيز العلاقات الاجتماعية ورفع مستوى الرضا النفسي والمعيشي، عبر توفير مساحات تدمج الجمال الوظيفي بالقيمة المجتمعية.

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