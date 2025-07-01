عاجل: مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون ترامب للموازنة

شكرا لاهتمامكم بخبر مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون ترامب للموازنة والان مع التفاصيل



أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون الثلاثاء، مشروع الموازنة الضخم الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب.

سيؤدي القانون إلى خفض برامج الرعاية الاجتماعية وتجديد التخفيضات الضريبية التي أقرّها خلال ولايته الأولى.

ومن شأن التشريع أيضاً أن يخفض برامج الرعاية الصحية الطبية والمساعدات الغذائية للفقراء والمعاقين.

وكان تصويت جيه.دي فانس نائب الرئيس فاصلاً في المجلس.

وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، يحال المشروع على مجلس النواب حيث يواجه معارضة ديمقراطية موحّدة وعددا من الجمهوريين الذين يرفضون الموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية.

وقد أدى مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب والإنفاق، إلى انقسامات حزبية داخلية بسبب التوقعات بأن يرفع ديون الولايات المتحدة 3.3 تريليون دولار. وأدت المخاوف المالية إلى تراجع المعنويات ودفعت بعض المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم.

وانخفض الدولار بأكثر من 10% في النصف الأول من العام الحالي.

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