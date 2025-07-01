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عاجل: يلديز وغولر.. ونهضة الكرة التركية الحديثة

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بدأت الكرة التركية تعود للواجهة مرة أخرى من خلال مواهبها التي تنتشر في مختلف الفرق الأوروبية الكبرى.

وتأتي أبرز المواهب التركية في الوقت الحالي متمثلة في الثنائي أردا غولر لاعب ريال مدريد، وكينان يلديز لاعب يوفنتوس.

ورصدت إحصائيات موقع لايف سكور العالمي ما قدمه اللاعبان مع فرقهما، والتي جاءت لتوضح حجم التطور الذي ظهر عليهما.

وشارك غولر في 46 مباراة مع الملكي سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 9 أهداف.

بينما شارك يلديز مع البيانكونيري في 51 مباراة، سجل فيها 12 هدف، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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