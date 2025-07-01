عاجل: اعتماد تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام والفني بالأقصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم، تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024-2025، بمدارس المرحلة الثانوية النظامية تعليم عام وفني للعام الدراسي القادم 2025- 2026.

ووفق المحافظ، فقد بلغ الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة النظامية للعام المقبل، 232 درجة.

وأوضح الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه سيتم قبول خدمات الثانوي العام وفقًا للقرار الوزاري رقم 357 لسنة 2018، بنسبة 25% من أعداد المقبولين بالتعليم الثانوي العام على مستوى كل إدارة تعليمية، مع ترتيب المتقدمين وفقًا للمجموع تنازليًا لتحقيق العدالة.

وأكد وكيل وزارة التعليم بالأقصر، أن درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقي هي 220 درجة، بعد اجتياز المقابلة الشخصية، بينما درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الصناعي تبلغ 210 درجات، في مدارس الأقصر الميكانيكية بنين، وإسنا الصناعية بنين، والدير الصناعية المشتركة (بنين)، و190 درجة لمدارس الأقصر الصناعية بنات، وأرمنت الميكانيكية بنين، وأرمنت الصناعية بنات، والعديسات الصناعية المشتركة حاجر الضبعية الصناعية المشتركة، الدير الصناعية المشتركة بنات، وإسنا الصناعية بنات، و175 درجة لمدارس الأقصر الزخرفية بنين، والعشي الصناعية المشتركة، وأرمنت الزخرفية بنين، والديمقراط الصناعية بنات.

أما درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم التجاري فيبلغ 190 درجة، لمدارس الأقصر التجارية بنات، وأرمنت التجارية المشتركة، والعشي التجارية المشتركة، وإسنا التجارية بنات، و185 درجة لمدارس العديسات التجارية المشتركة، والمريس التجارية المشتركة، والبياضية التجارية المشتركة، و180 درجة لمدارس الأقصر التجارية بنين والفصول الملحقه ابن الجراح التجارية، والضبعية التجارية، ونجع حبشي التجارية. فيما بلغت درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الزراعي 170 درجة.

يذكر أن عدد الناجحين بامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024-2025، بلغ 13825 طالبًا وطالبة.