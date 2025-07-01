عاجل: كوكا ساخرا بعد الفوز على صلاح في التنس: “شوفوا وشه وهو خسران”

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشر النجم المصري أحمد حسن كوكا، مهاجم نادي لوهافر الفرنسي، مقطع فيديو طريف جمعه بزميله ومواطنه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال قضائهما الإجازة الصيفية سويًا.

تفاصيل الفيديو الطريف

ظهر كوكا في الفيديو، الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، وهو يمازح صلاح بعد الفوز عليه في مباراة تنس، حيث قال ساخرًا: “شوفوا يا جماعة، الواحد لما بيكون كسبان وشه بيتغير.. شوفوا صلاح وشه عامل إزاي وهو خسران”.

كسبت مرتين

واصل كوكا حديثه مازحًا مع صلاح قائلاً:”الواحد لما يكسب مرتين ورا بعض، بيبقى عامل إزاي”، في إشارة واضحة إلى تفوقه في أكثر من جولة خلال المباراة الترفيهية.

رد فعل صلاح

لم يعلق محمد صلاح على تعليقات كوكا الساخرة، واكتفى بالظهور في الفيديو مبتسمًا دون أي رد، ما أضفى مزيدًا من أجواء الدعابة والمودة بين النجمين.

إجازة مرحة تجمع نجوم مصر

يُذكر أن النجمين يقضيان فترة الراحة الصيفية بعد انتهاء الموسم الكروي، في أجواء ودية وروح رياضية تعكس قوة العلاقة بين اللاعبين خارج الملعب.

محمد صلاح يرتقي للمركز الثاني في سباق الكرة الذهبية

وارتقى النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إلى المركز الثاني في قائمة المرشحين للفوز بجائزة “الكرة الذهبية” لعام 2025، والتي تُمنح سنويًا لأفضل لاعب في العالم من قِبل مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

موسم استثنائي يقود ليفربول نحو المجد

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، ليُعادل الرقم القياسي لغريمه مانشستر يونايتد كأكثر الفرق تتويجًا بالبطولة.

ولم يكتف “الملك المصري” بالقيادة، بل قدم أرقامًا خارقة ساهمت في تتويج فريقه، حيث بلغ مجموع إسهاماته في الدوري هذا الموسم 47 هدفًا، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم آلان شيرار وأندي كول، مع الفارق أن صلاح فعلها في موسم مكوّن من 38 جولة، مقابل 42 لهما.

تغييرات في ترتيب سباق الكرة الذهبية

ووفقًا لشبكة”planetfootball” العالمية، صعد محمد صلاح إلى المرتبة الثانية خلف عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان، الذي حافظ على الصدارة بعد موسم تاريخي مع ناديه.

بينما تراجع لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني، إلى المركز الثالث، في حين جاء فيتينيا في المركز الرابع، متفوقًا على زميله في سان جيرمان كفاراتسخيليا الذي احتل المرتبة الخامسة.