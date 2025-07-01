عاجل: بعد اتفاق جديد.. أول تحرك من نيكو ويليامز لحسم انتقاله إلى برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بدأت صفقة انضمام نيكو ويليامز إلى برشلونة تأخذ خطوات حاسمة نحو الاكتمال، بعد عودة اللاعب من إجازته استعدادًا للمشاركة في إنهاء التفاصيل القانونية والإدارية اللازمة لإتمام انتقاله من أتلتيك بلباو.

وفقًا لصحيفة سبورت الكتالونية، عاد ويليامز إلى إسبانيا لتوقيع توكيل رسمي يمنح برشلونة الحق في دفع الشرط الجزائي البالغ 58 مليون يورو (والذي قد يرتفع إلى نحو 62 مليونًا مع احتساب التضخم) نيابة عنه في مقر رابطة الليغا، وهو إجراء قانوني ضروري لإتمام الصفقة.

وكانت هناك بعض التوترات في الساعات الأخيرة بسبب تحفظ وكيل اللاعب، فيليكس تاينتا، على إتمام الصفقة دون وجود ضمانات مؤكدة بشأن قدرة برشلونة على تسجيل اللاعب في قائمة الليغا.

لكن الصيغة التي قدمها النادي الكتالوني نجحت في تبديد المخاوف، خاصة بعدما ضمنت لنيكو الحق في الرحيل لأي نادٍ آخر بنفس المبلغ المدفوع، في حال عدم تسجيله لأي سبب.

نيكو، من جانبه، أبدى حسن نية كبيرة، ووافق على صيغة تعاقدية تتيح توزيع راتبه على ست سنوات (حتى صيف 2031) بطريقة تُمكّن النادي من تسجيله دون تعارض مع قواعد اللعب المالي النظيف.

وفيما يستعد أتلتيك بلباو لانطلاق فترة الإعداد يوم 9 يوليو، يأمل برشلونة في إنهاء كافة الإجراءات ودفع الشرط الجزائي في أقرب وقت، على الأرجح يوم الجمعة، ليكون نيكو حاضرًا يوم 13 يوليو في “المدينة الرياضية” لإجراء الفحوصات الطبية والانضمام رسميًا إلى الفريق.