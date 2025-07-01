عاجل: قبيل لقاء نتنياهو.. ترامب يأمل بوقف حرب غزة الأسبوع المقبل

شكرا لاهتمامكم بخبر قبيل لقاء نتنياهو.. ترامب يأمل بوقف حرب غزة الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن مباحثاته المرتقبة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين في البيت الأبيض، ستتناول ملفي غزة وإيران، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار في غزة بات وشيكًا، وقد يتم التوصل إليه «الأسبوع المقبل».

وفي تصريحات للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجهًا إلى مركز احتجاز للمهاجرين في فلوريدا، أوضح ترامب أن إدارته تكثف جهودها «لإنهاء هذه الحرب الوحشية»، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، والتي خلفت دمارًا واسعًا وأزمة إنسانية متفاقمة.

ثالث لقاء منذ عودة ترامب

ومن المتوقع أن يكون اللقاء المقبل هو الثالث بين ترامب ونتنياهو منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025.

ووفقًا للبيت الأبيض، فإن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سيسبق نتنياهو إلى واشنطن هذا الأسبوع لإجراء مباحثات تحضيرية مع كبار المسؤولين الأمريكيين، تمهيدًا لقمة الإثنين.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، قد أكدت في وقت سابق أن التنسيق جارٍ لتحديد موعد الزيارة، مشيرة إلى أن نتنياهو «عبّر عن اهتمامه الشديد بلقاء الرئيس».

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مستهل اجتماع حكومته، أنه يتوقّع التوجه الأسبوع المقبل إلى واشنطن، مؤكدًا أن زيارته تأتي بعد «النصر الكبير» الذي حققته إسرائيل في الحرب التي دامت 12 يومًا مع إيران الشهر الماضي.

وأضاف نتنياهو أن جدول أعماله في واشنطن سيشمل لقاءات موسعة مع مسؤولين أمريكيين كبار، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومبعوث الرئيس للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير التجارة هوارد لوتنيك.

مباحثات تجارية وأمنية على الطاولة



بالإضافة إلى ملفات الأمن الإقليمي، خصوصًا إيران وقطاع غزة، ستتطرّق القمة أيضًا إلى الملف التجاري المشترك، حيث قال نتنياهو: «لا يزال أمامنا بعض الأمور التي يتعيّن علينا إنهاؤها للتوصل إلى اتفاق تجاري»، مؤكدًا أنه سيجري أيضًا «اجتماعات مع قادة في الكونغرس، وبعض الاجتماعات الأمنية الخاصة».

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد إدارة ترامب لإعادة تفعيل الرسوم الجمركية المرتفعة على بعض الواردات، بما في ذلك السلع الإسرائيلية. وأعلن ترامب أن بلاده ستخطر عددًا من الدول قبل 9 يوليو بالرسوم المعدلة التي قد تتراوح بين 11 و50 في المئة، بعد تعليقها مؤقتًا منذ أبريل الماضي. وكانت واشنطن قد فرضت في البداية رسومًا بنسبة 17 في المئة على السلع الإسرائيلية.

وكان ترامب قد أعلن في 24 يونيو/حزيران وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، منهياً أعمالًا قتالية مباشرة بين الجانبين استمرت 12 يومًا، واعتُبرت الأخطر منذ عقود. وسبق هذه الهدنة ضربات أمريكية استهدفت مواقع نووية إيرانية، ورد طهران بهجمات على قاعدة أمريكية في قطر.

كما يُتوقع أن يناقش الزعيمان الأمريكي والإسرائيلي مستقبل المفاوضات النووية مع إيران، في ضوء دعوة مجموعة السبع الدولية لاستئناف المحادثات، التي توقفت بعد التصعيد العسكري الأخير.

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