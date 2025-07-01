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عاجل: الهلال يكذب توقعات الذكاء الاصطناعي

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- قبل انطلاق المباراة بين الهلال السعودي و مانشستر سيتي لحساب الدور الثمن النهائي لكأس العالم للاندية كانت كل التوقعات و التكهنات التي اطلقها الذكاء الاصطناعي تصب في صالح النادي الانجليزي الذي حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات .

الذكاء الاصطناعي رشح مانشستر سيتي للفوز بالمباراة و الظفر بتأشيرة التأهل للدور الربع النهائي و رشح الهلال لتوديع البطولة حيث منحه حظوظا بأقل من 10 % للفوز و الاستمرار في البطولة و البقية للسيتيزن .

الملعب لم يعترف بالذكاء الاصطناعي بل بعطاء و اداء الفريقين ، و النتيجة النهائية للمباراة لم تتأثر بالتوقعات و التكهنات القبلية بل بالأهداف التي سجلت خلال المباراة .

الهلال كان يعرف ان التوقعات ترشح منافسه للتأهل غير انه امن فقط بالملعب لأنه يؤمن بان المنجمين كذابون و لو صدقوا و ذلك من خلال تعامله مع معطيات المباراة داخل الملعب و ليس خارجه اثناءها و ليس قبلها .

زعيم اسيا كان يعرف ايضا انه يحتكم على فريق بجودة عالية و مدرب متمرس و محنك كان بإمكانه ان يفوز على ريال مدريد في المباراة الاولى فلماذا لا يفوز على مانشستر سيتي الذي قدم موسما مخيبا و كان فريسة سهلة لأضعف اندية الدوري الانجليزي .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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