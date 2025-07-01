عاجل: مفاجأة في راتب مدرب الزمالك الجديد.. أقل من المحليين

عدن - ياسمين عبد العظيم - في خطوة غير متوقعة، كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ”تليجراف مصر” تفاصيل مالية صادمة بشأن التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق، البلجيكي يانيك فيريرا، حيث جاء راتبه الشهري أقل من العديد من المدربين المحليين في الدوري المصري.

40 ألف دولار شهريًا فقط

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك أتمت الاتفاق مع فيريرا على راتب شهري يبلغ 40 ألف دولار فقط، وهو رقم يعتبر متواضعًا مقارنة بما يحصل عليه بعض المدربين المحليين، وهو ما يُعد مفاجأة كبيرة في ظل الأجور المرتفعة التي اعتادت الأندية المصرية تقديمها للمدربين الأجانب.

نجاح جون إدوار في أول اختبار

وأشار المصدر إلى أن التفاوض الناجح مع فيريرا يُحسب للمدير الرياضي جون إدوار، والذي تمكن من إتمام الاتفاق بسرعة وكفاءة، ليُسجل بذلك أول نجاح رسمي له منذ توليه المهمة داخل القلعة البيضاء.

شرط جزائي خفيف

وتابع المصدر أن العقد المبرم بين الزمالك وفيريرا يتضمن شرطًا جزائيًا قيمته 3 أشهر فقط من الراتب المتفق عليه، ما يمنح النادي مرونة كبيرة في التعامل مع مستقبل المدرب حال حدوث أي إخفاق فني.

الزمالك يوجه الشكر لـ أيمن الرمادي

ووجه مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، الشكر إلى الكابتن أيمن الرمادي على الفترة التي قضاها مع النادي مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، والتي تكللت بالحصول على بطولة كأس مصر، وتمنى مجلس إدارة الزمالك التوفيق للكابتن أيمن الرمادي في الفترة المقبلة.

كما وجه المجلس الشكر إلى الجهاز الفني المساعد لـ أيمن الرمادي، وأشاد بدور كل منهم مع الفريق.

وضم الجهاز المعاون للرمادي كلا من: أيمن عبد العزيز مدربًا عامًا، وأحمد سمير، وحمادة السيد مدربين مساعدين، وعماد المندوه مدربًا لحراس المرمى، وماريو تومليانوفيتش مخططًا للأحمال، ومحمد الشافعي معدًّا بدنيًا، ومحمد طارق محللًا للأداء.

ووجه مجلس إدارة الزمالك الشكر إلى الكابتن وائل القباني، مدير الكرة بالفريق، وثمّن المجلس جهوده كأحد أبناء النادي في الفترة التي تولى فيها المسؤولية قبل نهاية الموسم الماضي.

كما وجه مجلس الإدارة الشكر إلى الجهاز الطبي للفريق، برئاسة الدكتور محمد أسامة، الذي عمل مع النادي لسنوات وقدم مجهودًا كبيرًا يقدره المجلس.