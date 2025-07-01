عاجل: سوق دونان.. مؤشر رئيسي لسوق الزهور بالعالم

شكرا لاهتمامكم بخبر سوق دونان.. مؤشر رئيسي لسوق الزهور بالعالم والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - يصدر سوق “دونان” الصيني للزهور لأكثر من 50 دولة حول العالم، ويقع في مدينة كونمينغ بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين.

ويعد أكبر سوق لتجارة الزهور المقطوفة في آسيا، وواحدًا من أهم مراكز تصدير الزهور عالميًا.

تأسس السوق كمجمع صناعي متكامل بعد عام 1999، ليواكب الطلب المتزايد على الزهور ويوفر منصة ضخمة لتداول ملايين الزهور يوميًا.

ويمتد السوق على مساحة شاسعة ويضم آلاف الأنواع من الزهور والنباتات، من الورود والزنابق إلى النباتات النادرة والصبار.

وتبدأ الحركة التجارية في ساعات الفجر الأولى، حيث يتوافد البائعون والمشترون من جميع أنحاء الصين والعالم، وتباع الزهور بأسعار منخفضة جدًا مقارنة بالأسواق الأخرى.

تلعب دونان دورًا محوريًا في تصدير الزهور، حيث تصل منتجاتها إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، وتعتبر مؤشرًا رئيسيًا لحركة تجارة الزهور في العالم.

كما يوفر السوق خدمات متكاملة تشمل النقل السريع والتوصيل المحلي والدولي، ما يعزز مكانته كمركز لوجستي متقدم في صناعة الزهور.