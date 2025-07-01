عاجل: ليفربول يستعد للموسم الجديد بـ5 وديات قوية.. وصلاح في الموعد

عدن - ياسمين عبد العظيم - يستعد نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لخوض سلسلة من المباريات الودية خلال شهر يوليو الجاري، ضمن تحضيراته لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025 – 2026.

بداية رسمية أمام كريستال بالاس

ويفتتح ليفربول موسمه الجديد بمواجهة كريستال بالاس على كأس الدرع الخيرية، والمقرر إقامتها في 10 أغسطس المقبل، في أول تحدٍ رسمي للمدرب الجديد والنجوم العائدين من العطلة.

3 مباريات ودية في يوليو

ويخوض “الريدز” ثلاث مباريات ودية خلال يوليو الجاري، جاءت على النحو التالي:

13 يوليو: أمام بريستون نورث إند

26 يوليو: ضد ميلان الإيطالي

30 يوليو: أمام يوكوهاما مارينوس الياباني

مواجهتان قويتان أمام بيلباو في أغسطس

وقبل انطلاق الموسم بأيام قليلة، يواجه ليفربول فريق أتلتيك بيلباو الإسباني في مباراتين وديتين يوم الاثنين 4 أغسطس على ملعبه التاريخي أنفيلد، في ختام استعداداته القوية للموسم المرتقب.

الدوري يبدأ أمام بورنموث

وينطلق مشوار ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 15 أغسطس المقبل بمواجهة بورنموث، في أولى جولات البريميرليغ، حيث يسعى الريدز للحفاظ على لقبه بعد أن تُوِّج به في الموسم الماضي للمرة رقم 20 في تاريخه.

صلاح يقود الريدز في موسم التحدي

مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد، تتجه الأنظار إلى محمد صلاح، الذي يُنتظر أن يكون أحد أبرز أسلحة ليفربول في موسم 2025-2026، وسط آمال كبيرة لجماهير “الريدز” في استمرار التألق والبطولات.

مواعيد مباريات ليفربول في الدوري للموسم الجديد