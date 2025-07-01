أخبار اليمن : إتلاف كميات كبيرة من المخدرات بصنعاء

إتلاف كميات كبيرة من المخدرات بصنعاءنفذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية اليوم بصنعاء، عملية إتلاف ما يقارب 19 طناً من المواد المخدرة مختلفة الانو، وذلك بحضور عضو المجلس السياسي الاعلى الاستاذ محمد النعيمي، ونائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء أكرم عامر، وومثلي الجهات القضائية والأمنية وغيرها من الجهات المختصة.

وخلال عملية الاتلاف أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، أن اليمن بقيادتها وشعبها مثلما أفشلت العدوان وأدواته في المعارك العسكرية، سيفشل في حرب الاخلاق التي تستهدف المجتمع اليمني من خلال ادخال كميات كبيرة من وبوسائل مختلفة من المخدرات، وأن هذه الجهود الكبيرة تأتي ضمن مواجهة العدوان وأدواته وطرق استهدافه للمجتمع اليمني.

ودعا الرويشان المجتمع اليمني والمؤسسات والصروح العلمية وكذا جميع الأسر، الى مزيد من اليقضة والانتباه لموجهة آفة المخدرات، وكذا وسائل الاعلام والتوعي بتعزيز ورفع مستوى الوعي تحصين شباب اليمن وابناء الوطن بشكل عام من المخدرات، كونها آفة خطيرة اذا أصابت مجتمع فإنها تدخل الى كل أسرة، منوهاً الى الكثير من الجرائم التي تحدث يكون سببها إدمان مخدرات، مشيداً بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط وإتلاف هذه الكميات الكبيرة من المخدرات، متمنياً مزيد من الجهود لمكافحة المخدرات.

وأعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اليوم بصنعاء إتلاف 18 طناً و884 كيلو و750 جرام من مادة الحشيش المخدر، و205 ألف حبة من مادة الكبتاجون المخدر، و249 كيلو و78 جرام من مادة الشبو المخدر، و12 مليوناً و367 ألفا و673 حبة من البرجابالين المخدر، و1010 إمبولة مختلفة الانواع من الادوية المخدرة، كما أعلنت أنها اتلفت يوم أمس في محافظة إب 79 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر و43 جرام من مادة الشبو المخدر و43 ألف إمبولة مخدرة من انواع مختلفة، وأعلنت أنها أتلفت يوم امس الأول بمحافظة صعدة 17 طناً و310 ألف كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، و17 مليون و653 ألفا و277 حبة برجابالين المخدر.