أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 56647

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 56647
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 56 ألفا و647 شهيدا، بالإضافة إلى 134 ألفا و105 مصابين.
وذكرت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية، 116 شهيدا، بالإضافة إلى 463 مصابا.
وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف العدوان في 18 مارس 2025 بلغت (6315 شهيدا، و22064 مصابا).
وأكد البيان أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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