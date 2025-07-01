عاجل: انقسام داخل ريال مدريد بسبب سيبايوس!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يعيش نادي ريال مدريد حالة من الانقسام الداخلي حول مستقبل لاعب الوسط داني سيبايوس، في ظل غموض موقفه مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وفقًا لما أوردته إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، فإن الآراء داخل أروقة النادي الملكي منقسمة بين مؤيد ومعارض لاستمرار سيبايوس، وسط مناقشات تقنية واقتصادية حادة.

المؤيدون لبقائه يرون أن سيبايوس لاعب مفيد من الناحية التكتيكية، خاصة مع راتبه المعقول مقارنة ببقية عناصر الفريق، فضلًا عن كونه لاعبًا إسبانيًا يعزز التوازن المحلي في قائمة الفريق.

في المقابل، يعتبر المعارضون أن اللاعب بات “مستهلكًا” فنيًا ولم يعد يقدم الإضافة المرجوة، خصوصًا في ظل كثرة الإصابات وتراجع نسق أدائه.

بين الرغبة في الإبقاء على لاعب يحمل طابعًا محليًا، وبين الحاجة لتجديد الدماء والتخلي عن العناصر غير المؤثرة، تترقب جماهير الميرينغي القرار النهائي من الإدارة خلال الأسابيع المقبلة.