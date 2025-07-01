عاجل: مصدر بالسكة الحديد يكشف حقيقة تصادم قطارين بالشرقية

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على “فيسبوك”، مساء اليوم، أنباءً تفيد بوقوع حادث تصادم قطار في محافظة الشرقية، مصحوبة بصور تُظهر مشاهد دمار وازدحام في أحد مواقع السكك الحديدية، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين.

وبالتحقق من الصور المنشورة، تبين لفريق “تليجراف مصر” عبر البحث على محرك “جوجل”، أن الصور المتداولة تعود لحادثة قطار وقعت العام الماضي، ولا تمت بصلة لأي واقعة جديدة.

تواصلت “تليجراف مصر” مع مصدر مسؤول بهيئة سكك حديد مصر، والذي نفى بشكل قاطع وقوع أي حادث قطار بمحافظة الشرقية خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر أن الصور المتداولة عبر مواقع التواصل تعود لحادث قديم، لافتًا إلى أن نوعية القطار الظاهر في الصور تم إخراجها من الخدمة، وحلّت محلها قطارات حديثة ضمن خطة تطوير منظومة السكك الحديدية في مصر.

وأكد المصدر أن حركة القطارات تسير بشكل طبيعي ومنتظم على كافة الخطوط، مشددًا على ضرورة تحري الدقة قبل تداول مثل هذه الأخبار التي تثير البلبلة بين المواطنين.