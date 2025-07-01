عاجل: جريمة حوثية جديدة.. هجوم على زعيم ديني في ريمة اليمنية

شكرا لاهتمامكم بخبر جريمة حوثية جديدة.. هجوم على زعيم ديني في ريمة اليمنية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - ارتكبت مليشيات الحوثي، الثلاثاء، جريمة جديدة تمثّلت في شنّ هجوم مسلح استهدف زعيمًا دينيًا في قرية البيضاء بمديرية السلفية، بمحافظة ريمة اليمنية.

وقالت مصادر حقوقية وإعلامية لـ«العين الإخبارية» إن المليشيات الحوثية حاصرت منزل الزعيم الديني الشيخ صالح حنتوس، قبل أن تشتبك مع الأهالي، وتستخدم قذائف الـ«آر بي جي» في قصف منازل المواطنين في المحافظة التي تبعد نحو 200 كيلومتر عن العاصمة صنعاء.

وأوضحت المصادر أن الحملة المسلحة، التي قادها المدعو فارس الحباري، منتحل صفة محافظ محافظة ريمة، إلى جانب القيادي الحوثي فارس روبع، حاصرت منزل الشيخ حنتوس، وفجّرت منزل شقيقه باستخدام عبوات ناسفة، كما أطلقت القذائف عشوائيًا، ما تسبب في حالة من الخوف والهلع بين النساء والأطفال.

وأشارت المصادر إلى أن الشيخ صالح حنتوس، أحد أبرز معلمي المجال الديني ومدير دار القرآن الكريم في مديرية السلفية، أُصيب بجروح خطيرة مع زوجته خلال الاشتباكات، فيما منعت المليشيات نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

«أنا مظلوم».. صرخة من ريمة

وفي تسجيل صوتي تداوله ناشطون يمنيون، قال الشيخ صالح حنتوس، لحظة اقتحام منزله، إن ما حدث هو «اعتداء صارخ، حيث قصفونا داخل المسجد وحاولوا اغتيالي، وأنا مظلوم»، في صرخة هزّت مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن المليشيات الحوثية «صادرت مرتباته، وأطلقت النار على أبنائه داخل أحد الأسواق، والآن يهددوني بقصف المنزل»، مضيفًا: «من قاتل دون عرضه أو ماله فهو شهيد».

دعوة إلى موقف حازم



في السياق، دعا وكيل محافظة ريمة، محمد العسل، المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي في المحافظة، وآخرها استهداف الشيخ صالح حنتوس، معلم القرآن الكريم.

وحمل المسؤول اليمني المليشيات الحوثية «المسؤولية الكاملة عن سلامة الشيخ حنتوس»، داعيًا الشخصيات القبلية والسياسية في ريمة إلى الوقوف إلى جانبه.

وأدان العسل في تصريح صحفي «بشدة ملاحقة وتهديد حياة الشيخ الطاعن في السن»، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال تمثل «عارًا» على من يدّعون تمثيل المحافظة ويلتزمون الصمت إزاء مثل هذه الجرائم.

واستنكر العسل صمت الشخصيات القبلية والسياسية، مؤكدًا أن «التاريخ سيسجل هذه الجرائم، ولن تسقط بالتقادم»، داعيًا إلى تحرك عاجل من مشايخ ووجهاء المحافظة لإنقاذ حياة الشيخ حنتوس.

من جهتها، نددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، وهي ائتلاف حقوقي غير حكومي، في بيان لها، بالجريمة البشعة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية بحق الشيخ صالح حنتوس، أحد أبرز معلمي القرآن الكريم في قرية البيضاء بمديرية السلفية في محافظة ريمة.

وأكد البيان أن «هذه الجريمة الوحشية تجسد الوجه الحقيقي للمليشيات الحوثية، التي دأبت على ارتكاب جرائم التصفية والقتل خارج نطاق القانون بحق الأبرياء، في تحدٍّ سافر لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية».

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى إصدار إدانة صريحة لهذه الجرائم النكراء، مطالبةً بتحرك دولي جاد لحماية المدنيين، ودور العبادة، والمؤسسات التعليمية، من الاستهدافات الحوثية الممنهجة.

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