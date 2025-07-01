عاجل: دين هويسن.. طريد يوفنتوس الذي يسعى للانتقام بقميص ريال مدريد

شكرا لاهتمامكم بخبر دين هويسن.. طريد يوفنتوس الذي يسعى للانتقام بقميص ريال مدريد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - يمتلك الهولندي دين هويسن مدافع ريال مدريد تجربة خاصة مع يوفنتوس خصم فريقه الليلة في كأس العالم للأندية.

وسيلتقي ريال مدريد مع يوفنتوس مساء الثلاثاء في إطار ثمن نهائي كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أمريكا وذلك حتى 13 يوليو/ تموز الجاري.

وانضم دين هويسن إلى ريال مدريد في صيف 2025 قادماً من بورنموث الذي كان قد ضمه قبل عام واحد من يوفنتوس.

قصة هويسن مع يوفنتوس قبل صدام ريال مدريد

وتشير صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير لها إلى أن هويسن وقع لليوفي قبل 4 سنوات حين كان في الـ16 من عمره في صفقة انتقال حر عند قدومه من ملقا الإسباني.

وتدرج هويسن بين صفوف فرق الشباب في يوفنتوس ثم تم تصعيده في نهاية 2022 للفريق الأول، قبل أن يرحل عن النادي بسبب تدخل كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي السابق للبيانكونيري الذي أبعد لاحقاً عن النادي هو الآخر.

يقول هويسن عن فترته مع يوفنتوس: “لقد تمت إعارتي إلى روما، ثم عدت ولكني تفهمت أنهم يريدون بيعي وحين جئت من إجازتي في اليوم الأول أخبروني بأنه يتوجب علي ترك النادي”.

ولم يلعب هويسن إلا مباراة يتيمة مع الفريق الأول لليوفي وكانت ضد ميلان شارك فيها لـ12 دقيقة يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قبل أن يعار بعدها إلى روما ثم ثوب بورنموث.

وأردف: “نعم لقد أجبروني على الرحيل من النادي، جعلوني أتدرب بمفردي، وما إلى ذلك، كان الأمر سيئاً بعض الشيء، خاصةً أنني كنتُ هناك لمدة ثلاث سنوات”.

وأتبع: “منذ فريق تحت 17 عاماً، وأرغب فقط في فرصة مع الفريق الأول ليوفنتوس. كنتُ حزيناً ومنزعجاً بعض الشيء، لكن هذا هو الواقع، إذا كانوا يعتقدون أنني فرصة جيدة للبيع، وكان علي قبول ذلك”.

وبعد سنة واحدة، نجح بورنموث في الاستفادة من شراء هويسن من اليوفي نظير 15.2 مليون يورو، و3 ملايين إضافية.

وفي صيف 2025، كان ريال مدريد يفوز على عمالقة أوروبا في سباق الظفر بهويسن الذي يتألق حالياً في منافسات كأس العالم للأندية، وذلك نظير مبلغ 58 مليون يورو.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg

جزيرة ام اند امز

FR