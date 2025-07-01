عاجل: برشلونة يطمئن وكيل نيكو ويليامز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أفاد الصحفي خوسيه ألفاريز هايا أن المدير الرياضي لنادي برشلونة، ديكو، عقد صباح اليوم اجتماعًا جديدًا مع فيليكس تينتا، وكيل أعمال نيكو ويليامز، وذلك في إطار التحضيرات النهائية لإنجاز صفقة التعاقد مع نجم أتلتيك بلباو.

وأشار هايا إلى أن المحادثات بين الطرفين تسير في الاتجاه الصحيح، حيث قدم النادي الكتالوني سلسلة من الضمانات الرسمية لوكيل اللاعب بشأن تسجيل نيكو فور إتمام الصفقة.

وأكد الصحفي أن نيكو ويليامز سيلعب بقميص برشلونة، في خطوة وصفها بالمؤكدة بعد حصول ممثلي اللاعب على كل الضمانات المطلوبة.