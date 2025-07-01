عاجل: تيسير فهمي تستغيث بأصدقائها: “محتاجة دكتور عيون”

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة تيسير فهمي تفاصيل بشأن معاناتها الصحية مؤخرًا، حيث أوضحت أنها تعاني التهابًا حادًا في العين منذ أكثر من شهر، وسط حالة من الحيرة لعدم التوصل إلى تشخيص دقيق رغم زياراتها المتكررة للأطباء.

تيسير فهمي تطلب المساعدة

وكتبت تيسير فهمي عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”، منشورًا قالت فيه: “أصدقائي، محتاجة دكتور عيون موثوق فيه لأني روحت لستة دكاترة وعنيه تعبانة من شهر”.

منشور تيسير فهمي

الحالة الصحية لـ تيسير فهمي

كشفت الفنانة تيسير فهمي تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لأزمة بسبب متحور كورونا مؤخرًا. وقالت في تصريحات سابقة لـ”تليجراف مصر”: “بقيت أحسن بكتير أوي الحمد لله، وهو كان دور شديد لكن بفضل الله تعافيت منه، وحاليا بعيش حياتي بشكل أفضل”.

وفي وقت سابق، كانت تيسير فهمي قد كشفت عن إصابتها بنزلة برد شديدة عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”. وانهالت التعليقات على المنشور بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وعلق حساب باسم نسمة أبو شهاب قائلة: “سلامتك يا قمر ”، وعلق محمد حسن قائلاً: “ألف سلامة على حضرتك.. أنا كنت هموت منه بس الحمد لله”، فيما كتب آخر: “فعلا دور سخيف، اشربي مياه دافية كتير، وربنا يشفيكي”.

أحدث أعمال الفنانة تيسير فهمي

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة تيسير فهمي هو مسلسل “بفعل فاعل”، الذي سبق عرضه في عام 2010.

أبطال مسلسل “بفعل فاعل”

ويضم مسلسل “بفعل فاعل” نخبة من نجوم الفن أبرزهم تامر هجرس، ورجاء الجداوي، وطارق لطفي، ميرنا وليد، وياسر جلال، وغيرهم من الفنانين، والعمل ومن تأليف مصطفى إبراهيم، ومن إخراج تيسير عبود.