عاجل: ثعابين وعقارب وديدان.. أغرب عمليات التهريب في مطار القاهرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - عادة ما يلجأ المهربون إلى حيل ماكرة لتهريب الممنوعات وتخطي الجهة المسؤولة عن الجمارك بمطار القاهرة الدولي، ورغم غرابة هذه الحيل فإن يقظة رجال الأمن تنجح في كشف هذه الممنوعات وتضبط المهربين.

مطار القاهرة الدولي يشتبه في راكب

وشهد مطار القاهرة الدولي اليوم واقعة غريبة، إذ تم القبض على مهرب للزواحف والعقارب والحشرات، بحوزته أكثر من 300 ثعبان وعقرب من الأنواع النادرة والخطيرة، دون الحصول على الشهادات المطلوبه التي تنظم تجارة هذه الأنواع المهددة بالانقراض.

تهريب ثعابين وعقارب

ووفقًا لجمارك مطار القاهرة الدولي لاحظ كل من أحمد رشدي، مأمور الجمرك، ومحمود شعبان، رئيس القسم، وجود كثافات عضوية غير مألوفة داخل الحقائب، وعلى الفور قاموا بتفتيش الحقائب يدويًا.

وشملت المضبوطات 40 عقرب من غابات الأمازون، ومجموعة متنوعة من الثعابين مثل الكوبرا، والملك الأسود، بالإضافة إلى 199 من الحشرات والديدان المحظور تداولها.

تهريب الهواتف في أكياس المكسرات

وشهدت رحلة للخطوط الإماراتية محاولة تهريب لهواتف محمولة عبر أكياس مكسرات، حيث عثرت الجهة الخاصة بالجمارك خلال تفتيش حقائب الراكبين يدويًا على عدد من أكياس المكسرات وبفتحها عُثر بداخلها على هواتف محمولة.

تهريب الهواتف في أكياس المكسرات

أقراص مخدرات في علب التمر

وفي عام 2020، ضبطت سلطات مطار القاهرة راكبًا مصريًا قادمًا من فرنسا بحوزته 700 قرص مخدر وقطع حشيش مخبأة بين طيات ملابسه وداخل علب تمر، لتضليل الجمارك.

مقتنيات أثرية

وفي واقعة أخرى عثر رجال الجمارك في مطار القاهرة على مجموعة أثرية ومقتنيات قيمة بالتفتيش في حقائب أحد المسافرين، وتم ضبط صليب قبطي من المعدن، يرجع للفترة ما بين القرن الرابع والقرن الثامن الميلادي، وهو مصنوع من المعدن المزين بزخارف دائرية.

بالإضافة إلى تسع عملات من المعدن مختلفة الأشكال والأحجام وصور عليها بعض الأباطرة وبعض الكتابات اليونانية، وعملة واحد معدنية دئراية الشكل ترجع للعصر البيزنطي.