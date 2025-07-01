عاجل: 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف

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شكرا لاهتمامكم بخبر 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء على اللاعبين المهددين بالرحيل عن صفوف ريال مدريد هذا الصيف، على النحو التالي:
1. رودريغو غوس:
من المتوقع أن يتقلص دوره مع الفريق، خاصة بعد التعاقد مع فرانكو ماستانتونيو.
2. دافيد ألابا:
يعاني من إصابات متكررة، لكنه لا يرغب في الرحيل، ويتمسك بإكمال عقده الذي ينتهي في 2026.
3. فران غارسيا:
قد يحصل على دور أقل تحت قيادة تشابي ألونسو، خاصة بعد الاقتراب من ضم ألفارو كاريراس.
4. داني سيبايوس:
يسعى ريال مدريد للتعاقد مع لاعب وسط جديد، مما يجعل سيبايوس مرشحًا للرحيل، خصوصًا في ظل تذبذب مستواه.