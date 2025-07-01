أخبار اليمن : حرّ ورياح وأمطار.. وتحذير من البحر

حرّ ورياح وأمطار.. وتحذير من البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء صحوة إلى غائمة وهطول أمطار متفرقة على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية، في حين تكون الأجواء حارة وغائمة جزئياً في المناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع أجواء صحوة خلال الليل والصباح الباكر، غائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات البيضاء، الضالع، تعز، إب، الضالع ومرتفعات لحج وأبين وخفيفة على أجزاء من محافظات ذمار، ريمة، صنعاء وعمران خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وقد تكون الأجواء حارة ورطبة صحوة إلى غائمة جزئيا ًعلى السواحل الجنوبية والغربية، غائمة مع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والمناطق الداخلية منها، والرياح نشطة إلى شديدة السرعة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية.

وفي المناطق الصحراوية من المحتمل أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة وجافة، صحوة إلى غائمة جزئياً والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة تعمل على إثارة الأتربة والرمال.

وحذر المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية.

كما حذر المواطنين في الصحارى والسهول الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.