عاجل: راشفورد على رادار بايرن ميونخ

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية أن نادي بايرن ميونخ يدرس التعاقد مع ماركوس راشفورد، جناح مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي، بعد إعجاب إدارة النادي بأدائه مع أستون فيلا.

وكان راشفورد (27 عامًا) قد انتقل إلى الفيلانز على سبيل الإعارة في يناير الماضي، بعد خروجه من حسابات مدرب اليونايتد، روبن أموريم، وخلال فترة إعارته، سجل 4 أهداف وصنع 6 أخرى في 27 مباراة.

ويرى مدرب البايرن، فينسنت كومباني، أن راشفورد قد يشكل إضافة قوية لهجوم الفريق، في وقت يُقدر فيه مانشستر يونايتد قيمة اللاعب بنحو 40 مليون جنيه إسترليني.