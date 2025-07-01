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عاجل: تفوق نسبي للبرازيل أمام أوروبا في مونديال الأندية 2025

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  • عاجل: تفوق نسبي للبرازيل أمام أوروبا في مونديال الأندية 2025 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: شهدت منافسات كأس العالم للأندية 2025 أداءً متوازنًا للأندية البرازيلية في مواجهاتها ضد الفرق الأوروبية.

فقد تمكنت الأندية البرازيلية من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات من أصل ثمانٍ، بينما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل، وتعرضت لهزيمتين فقط.

وآخر تلك المباريات فوز فلومينينسي على إنتر ميلان بهدفين دون رد خلال منافسات دور الـ 16 بكأس العالم للأندية.

هذا الأداء يعكس قدرة الأندية البرازيلية على مقارعة كبار القارة العجوز، ويؤكد على استمرار التنافس القوي بين المدرستين الأوروبية واللاتينية في البطولات العالمية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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