عاجل: فتح باب القبول للماجستير والدبلوم العالي بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

عدن - ياسمين عبد العظيم - وأوضح وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد بن عبدالعزيز الحرفش أن برامج الدراسات العليا التي تقدمها الجامعة هذا العام تشمل برامج ماجستير الذكاء الاصطناعي الأمني، وماجستير الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، وماجستير الجرائم الاقتصادية، وماجستير العلوم في الأدلة الجنائية، وماجستير الآداب في علم الجريمة، وماجستير الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي, إضافة إلى تقدم الجامعة برامج الدبلوم العالي في إستراتيجيات مكافحة المخدرات، والدبلوم العالي في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي، والدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.